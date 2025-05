Meglepő felhívást tett közzé egy ellenzéki párt volt vezetője, Magyar Péter előtt tovább tisztulhat a pálya?

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Kitért arra, hogy a Momentum már kiválasztotta a listaállításhoz szükséges képviselőjelöltek felét, de az a 3 százalék is végzetes lehet, amit a párt jelöltjei el tudnak vinni az esélyes rendszerváltó jelöltektől, "legyen szó Pécsről, Debrecenről, vagy Bajáról. Budapesten és Pest megyében még többet is.

„Amikor 10 évvel ezelőtt, 2015-ben letettük a Momentum alapjait, azt tűztük ki célul, hogy Magyarországnak nemcsak új kormányra, hanem új politikai generációra is szüksége van. Hazaszerető és európai érzelmű nemzedékként bontottunk zászlót egy új, tisztább, hitelesebb politikai kultúra megteremtésének szándékával” – írta Fekete-Győr András. A volt országgyűlési képviselő szerint a Momentum esszenciája két szóban összefoglalható volt: valódi rendszerváltást!

A politikus Facebook-oldalán azt írta, döbbenten és aggodalommal figyeli, ahogy napról napra nő azoknak a pártoknak a száma, amelyek – az új rendszerváltás esélyét kockáztatva – saját önös politikai érdekeiket követve sorra jelentik be az indulásukat 2026-ra, és ez alól a Momentum sem kivétel.

Ne induljon a Momentum a 2026-os választásokon, helyette állítson fel egy 500 millió forintos rendszerváltó alapot – kezdeményezte szerdán Fekete-Győr András, az ellenzéki párt volt elnöke, alapító tagja, azt is javasolva, hívjon össze rendkívüli küldöttgyűlést pártja.

