Közélet Orbán Viktor Sportbiznisz

Meglepő kijelentést tett Orbán Viktor az akadémiákkal kapcsolatban

mfor.hu

A miniszterelnök a magyar válogatott világbajnokságra való kijutásának sikertelenségével kapcsolatos csütörtök esti beszélgetésén fejtette ki véleményét.

Orbán Viktor miniszterelnök, Hajdú B. István kommentátor és a Paksi FC vezetőedzője, Bognár György csütörtök este közösen beszélgettek arról, hogy nem sikerült kijutnia a magyar válogatottnak a 2026-os világbajnokságra – idézi fel a 24.hu.

A „Van-e élet a halál után?” névre keresztelt beszélgetésen Orbán Viktor beszélt arról, hogy még a rokonai is olyan hangulatról beszélt, mintha mindenki megsemmisült volna. A harmadik gól volt a tüdőlövés, de már előtte is soroztak minket – mondta a miniszterelnök.

Régi dicsőség
Régi dicsőség
Fotó: Puskás Akadémia

Bognár György sokat beszélt róla, hogy a magyar edzők is vannak olyan jók, mint a külföldiek, később pedig az akadémiai képzést kritizálta, mert érvelése szerint nem jönnek onnan posztokra specializálva fiatalok, pedig a grund helyett ez maradt.

Szerintem akadémiák nem kellenének. Ez egy hiánypótlás, azért van, mert a klubok nem tudják megoldani önerőből az utánpótlást – közölte Orbán Viktor, aki gyerekkorát is felemlegette, amikor sok utánpótláscsapat működött és több gyerek focizott.

Azt is megjegyezte a miniszterelnök, hogy „gazdag futballbolondokat tudtak becsalogatni a támogatók, tulajdonosok közé”, akik viszont buknak rajta. Ezt azzal is magyarázta, hogy a klubok minden erőforrást a felnőtt csapatukra költenek, az utánpótlásra pedig szinte semmit. A követelményekkel kapcsolatban Bognár azt mondta, évente 1-2 játékost adnia kéne az akadémiáknak ahhoz, hogy sikeresek legyenek.

Orbán erre azt mondta, reményei szerint tíz év múlva már nem lesz szükség akadémiákra.

