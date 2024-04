Meglepő listán kapott helyet Szájer József

Most kiderült, hogy Szájer József is beírta magát Európa történelemkönyvébe. A most közzétett listán azok a politikusok kaptak helyet, akik akár jó, akár rossz értelemben, de valami kiemelkedőt alkottak a 2019 és 2024 közötti időszakban.

Szájer a „legvadabb kilépő” címét nyerte el - írja a hvg.hu a Politico által közzétett tablóra.

A portál ugyanis minden egyes ciklusban összeállítja a valamilyen szempontból kiemelkedő politikusokat, lehet ez a ciklus legsúlyosabb korrupciós botránya, így került a csapat élére Eva Kaili, de díjazták a leghosszabb ideig távol lévő politikust is, aki a görög szélsőjobboldali Ioannis Lagos volt. Bár ő legalább nem igazolatlanul hiányzott, mivel a ciklusának nagyjából a felét Görögországban, börtönben töltötte különféle köztörvényes bűncselekmények elkövetése miatt.

Szájer József, a legvadabb kilépő

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Szájer a csapatban a „legvadabb kilépő” díját kapta meg, ugyanis a ciklus folyamán 162 törvényhozó hagyta el a parlamentet, de a fideszes politikus kilépője bizonyult a legemlékezetesebbnek. Mint emlékeztes, a 2020-as pandémiás lezárások idején Szájer Józsefet elfogták Brüsszelben a belga rendőrök, amint egy szexpartiról menekült, és kábítószert is találtak nála.

A tablón azonban vannak kevésbé súlyos arcok is, mint például a legrövidebb ideig működő képviselő, egy skót politikus, aki 2020 januárjában került ki Brüsszelbe, és négy nap múlva már mehetett is haza, mivel az Egyesült Királyság kilépett az unióból, vagy a parlamentbe jóformán csak melegedni járó német politikus, Nico Semsrott.