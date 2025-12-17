1p
Közélet Egyesült Államok Sulyok Tamás

Meglepő személynek adott kitüntetést Sulyok Tamás

mfor.hu

A volt amerikai ügyvivő kapta.

Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztésére hozta meg a döntést a köztársasági elnök, amely szerint Robert John Palladino, az Egyesült Államok korábbi magyarországi ideiglenes ügyvivője részére a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét adományozza – derült ki a kedd este megjelent Magyar Közlönyből. 

Az indoklás szerint a „Magyarország és az  Amerikai Egyesült Államok közötti politikai, védelmi, gazdasági, energetikai, kulturális és tudománydiplomáciai kapcsolatok, illetve együttműködés hatékony előmozdítása és a  két ország civilizációs szövetségének megerősítése terén végzett odaadó tevékenysége elismeréseként” teszi mindezt.

