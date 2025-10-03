Meglepően elöregedett autók járják a magyar utakat

Négy nagyvárosban – Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden – 790 gépjármű állapotát mérték fel a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A szakemberek összesen 456 személyautót, 296 kisteher-, 9 nehézteher-gépjárművet és 9 nyerges vontatót ellenőriztek. A vizsgálatok során 133 esetében találkoztak problémával, ebből 84 esetben állapítottak meg valamilyen hiányosságot.

Öreg autók Magyarországon

Fotó: Depositphotos

A vizsgált 456 személygépjárműből 80,3 százalék, a 296 könnyű tehergépjárműből 86,5 százalék és a 29 tehergépjárműből 89,7 százalék felelt meg teljes egészében az elvárásoknak – ismertették, jelezve azt is: a nyerges vontatók hibátlannak bizonyultak, de az alacsony darabszám (9) miatt ebből nem vonható le általános érvényű következtetés.

A minisztérium tájékoztatása szerint az összes vizsgált személygépjármű átlagéletkora 17 év volt, ami meghaladja a KSH által közzétett, 2024-es 16,2 éves átlagéletkort. A személygépjárművek 13 072 kilométeres átlagos évi futásteljesítményét a könnyű tehergépjárművek majdnem megduplázták (25 507), míg a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek átlagos éves futása 35 421 kilométer volt.