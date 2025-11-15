Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Győrben kezdi meg a Digitális Polgári Körök korábban meghirdetett országjárását Orbán Viktor. Az eseményre „sztárfellépőket” ígérnek, az eseményre viszont csak gondosan válogatott közönség léphet be – a tudósítások szerint a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokának környékét lekordonozták, és még a kerítést is a belátást akadályozó fóliával takarták le.

Az eseményt azonban élőben közvetítik a kormányfő Facebook-oldalán is.

A tétet növeli, hogy délután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nyilvános utcafórumot tart a városban, miután a győri polgármester a városban tartandó Orbán-Magyar vitára tett felhívását előbbi visszautasította.