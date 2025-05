Megnézték, hol senyved házi őrizetben Schadl György – a siófoki villát már el is kellett volna bontani

Schadl György, A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar súlyos korrupciós bűncselekményekkel vádolt volt elnöke február óta egy siófoki ingatlanában tölti házi őrizetét.

A házhoz most ellátogatott az RTL Híradó stábja is. A nyaraló egyébként a vádirat is foglalkozik, ugyanis az ügyészség szerint nem csak szabálytalanul és túl nagyra építették, de a végrehajtók volt elnöke azt tervezte, lefizet egy kormányhivatali tisztviselőt, hogy megkapják a házra az engedélyt.

Kapcsolódó cikk Végrehajtást indított a kormányhivatal Schadl György ellen Vissza kell bontani a siófoki luxusnyaralóját.

Mi több, a házat már három éve vissza is kellett volna bontani, de ez a kormányhivatali határozat ellenére sem történt meg. A stáb becsöngetett a házba, de válaszként csak a redőnyöket húzták le az ablakokon. Az RTL Híradó telefonon elérte Schadlt, aki annyit mondott, ő nem közszereplő, nyilatkozni pedig nem kíván.