Megoldódott Gyurcsány Ferenc rejtélye

Májusban visszavonult a közélettől Gyurcsány Ferenc, és azóta szinte teljesen eltűnt: parlamenti mandátumát átadta, Facebook-oldalát „archiválta”. Most kiderült, mivel foglalkozik. Az Index vette észre, hogy Demokratikus Koalíció frakcióvezetője, Sebián-Petrovszki László a Partizán műsorában árulta el,

hogy az egykori miniszterelnök otthon tartózkodik és második krimijét írja.

Gyurcsány korábban már kiadott egy regényt A kereszt halála címmel, Vargha Katalin álnéven – ez édesanyja leánykori neve. A sötét családi titkokkal és végzetes szerelmekkel teli könyv után most ismét bűnügyi történeten dolgozik, Kate Vargha néven.

Az expolitikus a május 18-i bejelentés óta nem kommunikál követőivel: Facebook-oldala „Gyurcsány Ferenc – archivált” néven működik, utolsó bejegyzése május 6-i. Egykori aktív jelenlétét követői is hiányolják, sorra jelennek meg a kommentek: „adjon jelet önmagáról”.

Érdekesség, hogy Gyurcsány már 2006-ban, az őszödi beszédben is utalt könyvírási terveire. Az írás iránti érdeklődéséről legutóbb a 2024-es országjárása során is beszélt. A Kate Vargha néven létrehozott másik oldalán is hónapok óta csend van, utolsó bejegyzése tavaly adventi naptárt ajánlott.