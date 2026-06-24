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Megpecsételődik Balásy Gyula cégeinek sorsa? Megszólalt a minisztérium

mfor.hu

Felmondják a keretszerződéseket.

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) kedden azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit. A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták – közölte a Belügyminisztérium (BM) szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint ahogy a sajtóhírekben is megjelent, a Lounge Csoport vállalkozásainak bankszámlái rendőrségi és adóhatósági intézkedések következtében zárolás, illetve végrehajtás alá kerültek.

A sajtóhírekben megjelent továbbá, hogy a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére az alvállalkozók és a munkavállalók felé nem fizettek – tették hozzá.

A BM szerint a helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cégcsoport tulajdonosa nyilvános nyilatkozatában maga is reális lehetőségként beszélt a felszámolási eljárás megindulásáról.

Hangsúlyozták, hogy állami tulajdonú vállalatként az NRÜ elsődleges feladata az állami és nemzetközi rendezvények biztonságos megvalósítása, valamint a közpénzek védelme és a rá bízott források felelős felhasználása.

Balásy Gyula cégei nem szerveznek több állami rendezvényt
Balásy Gyula cégei nem szerveznek több állami rendezvényt
Fotó: Youtube

Az NRÜ és az NRÜ-t felügyelő BM a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött – tették hozzá.

Az NRÜ egyidejűleg felszólította a Lounge Csoport érintett vállalkozásait, hogy rövid határidőn belül adjanak részletes tájékoztatást a folyamatban lévő teljesítésekről, a korábban folyósított előlegek felhasználásáról, valamint az alvállalkozókat érintő kötelezettségeikről.

Az NRÜ és a BM kiemelt figyelmet fordít az érintett alvállalkozók és beszállítók helyzetének rendezésére is – emelték ki, hozzátéve, hogy mind a keretszerződésekkel érintett, mind pedig a korábban már megrendezett eseményekhez kapcsolódó alvállalkozói teljesítések és a fennálló, kifizetetlen számlák rendezésével kapcsolatban a BM folyamatosan dolgozik azon, hogy az érintett alvállalkozók számára megnyugtató megoldás születhessen.

Az NRÜ és a BM mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kiemelt hazai és nemzetközi rendezvények előkészítése és lebonyolítása a kialakult helyzet ellenére is zavartalanul folytatódjon – áll a közleményben.

(MTI)

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