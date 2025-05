Megsarcolná a kormány a városokat – itt a tervezet

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

A cikk szerint Szegednek például 588 millió forintot kell befizetnie, a város polgármestere, Botka László ezért egyeztetést kezdeményezett Navracsics Tiborral a döntésről. Az egyeztetésen ott lesz Papp László, Debrecen fideszes polgármestere is, a városvezetés ugyanis itt sem elégedett a kirótt terhekkel, Debrecent 655 millió forinttal sarcolnák meg.

A portál kiemelte, a mostani elvonás a Navracsics Tibor által már tavaly ősszel bejelentett Versenyképes Járások Program része. Ennek lényege, hogy a 2024-hez képest keletkező hipa-többletet idén 100 százalékos állami elvonás terheli. A befolyó pénz egy központi alapba kerül, amelyből járásonként újraosztva, elvben akár a befizető önkormányzatok is visszakaphatnak valamennyit a saját pénzükből.

Jelentős összeget, több mint 92 milliárd forintot szedne be májusban a kormány az önkormányzatoktól a helyi iparűzési adó többletére kivetett százszázalékos „plusz adóval” – írja az Economx.hu egy olyan rendelettervezet alapján , amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Nagy Márton miniszter aláírásával bocsátott társadalmi egyeztetésre.

Szeged és Debrecen is tiltakozik.

