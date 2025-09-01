Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Mégsem kobozzák el a korrupt pályázatíró 190 milliós vagyonát

mfor.hu

Vádalkut kötöttek az ügyészséggel, ezért nem lehet bizonyítani, honnan van H. Anita pénze. A két és fél éves börtönbüntetés továbbra is érvényes.

Megtarthatja 190 millió forintos vagyonát az uniós forrásokat érintő korrupciós ügy kulcsembere, H. Anita pályázatíró – írja a 24.hu. A Fővárosi Ítélőtábla szerint a legális munkájának az ellenértékét, illetve a befolyásáért kért korrupciós pénzt nem lehet elkülöníteni.

A vádiratban ugyan szerepelnek több tízmillió forint összegű korrupciós pénzek, a vagyonelkobzást mégis 475 ezer forintra módosította a másodfokú bíróság. H. Anita a kenőpénzt főként európai uniós pályázatok befolyásolása után osztotta tovább. Az ügyészség vádalkut kötött vele, emiatt nem lehet lefolytatni az illegális vagyonra vonatkozó bizonyítást. A Központi Nyomozó Főügyészség azonban azt mondta a lapnak, hogy vizsgálták a korrupciós bűncselekmények kapcsán kifizetett és átvett összegek eredetét.

A Pénzügyminisztériumon és a Miniszterelnökségen átívelő korrupciós ügy az előző parlamenti választás környékén, 2022 áprilisában robbant ki. Ekkor több tucat helyszínen 150 rendőr és ügyész csapott le minisztériumi tisztviselőkre, akik a vád szerint vissza nem térítendő európai uniós támogatások elnyerését befolyásolták. A főügyészség végül 54 ember ellen emelt vádat, köztük Varga Mihály akkori pénzügyminiszter több tucat beosztottjával szemben. Többen már beismerték bűnösségüket, vállalva a börtönt és a vagyonelkobzást.

H. Anita első vallomásában még eltitkolta vagyonának egy részét, végül két és fél év fogházra ítélték tavaly októberben.

