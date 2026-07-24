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Közélet Forsthoffer Ágnes Hadházy Ákos Magyar Péter

Mégsem lesz az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója Divinyi Zsombor

mfor.hu

Nem kötelezte el magát az Országgyűlés Hivatala Divinyi Zsombor mellett: az eljárás végén nem született megállapodás, így a szakembert nem nevezték ki főigazgatónak. A döntést megelőzően Hadházy Ákos éles bírálatot fogalmazott meg a jelölt múltjával kapcsolatban, Magyar Péter miniszterelnök pedig már az MTI hivatalos megerősítése előtt jelezte, hogy nem valószínű a kinevezés.

Divinyi Zsomborral az Országgyűlés Hivatala nem kötött megállapodást a főigazgatói feladatok ellátására, és a kinevezésére sem került sor – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája az MTI megkeresésére.

A döntés meglepő fordulópontot jelent az ügyben, hiszen Forsthoffer Ágnes házelnök július 2-án a Facebook-oldalán még hivatalosan bejelentette, hogy a 94 pályázó közül, független HR-specialisták bevonásával lefolytatott kiválasztási folyamat végén Divinyi Zsombort jelöli a tisztségre. A házelnök akkor kiemelte a jelölt történész, politológus és közgazdász végzettségét, valamint több mint tízéves államigazgatási és versenyszférabeli felsővezetői tapasztalatát.

Pénteken azonban Hadházy Ákos volt független parlamenti képviselő egy közösségi médiás bejegyzésben hevesen bírálta a jelölést. Hadházy állítása szerint Divinyi korábban az EU-s források lehívásáért felelős vezetőként dolgozott olyan állami szerveknél, mint az Oktatási Hivatal, az ÁEEK vagy az Országos Kórházi Főigazgatóság, üzleti karrierje során pedig egy általa átvett számítástechnikai cég ért el milliárdos forgalmat állami megrendelésekből.

A kialakult politikai vitára reagálva Magyar Péter miniszterelnök Hadházy bejegyzése alatt úgy kommentelt: tudomása szerint Divinyi Zsombor nem került állományba, és véleménye szerint nem is fog.

Nem sokkal a sajtóiroda tájékoztatása előtt Forsthoffer Ágnes házelnök a Facebook-oldalán mindössze annyit közölt, hogy a tényeken alapuló, objektív újságírást becsüli, a valóság vizsgálatát mellőző, politikai botránykeltésre alkalmas bejegyzéseket pedig elítéli.

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