Mégsem szerdán, hanem csütörtökön érkezik Orbán Viktor szövetségese

Arról, hogy miért problémás Netanjahu vizitje, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár is írt ebben a cikkében.

Eredetileg úgy volt, hogy szerda este utazik Magyarországra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, ezért a lezárások is szerdától kezdődtek volna. Végül az izraeli diplomáciai küldöttség csütörtökön kora hajnalban érkezik Budapestre – ez derül ki a BKK friss sajtóközleményéből.

Mégsem szerdán, hanem csütörtökön érkezik Budapestre az izraeli delegáció, ezért a tervezett forgalmi változások időpontjai is módosulnak – írja a BKK sajtóközleményében.

