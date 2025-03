Megspórolna néhány százmillió forintot a kormánynak a Medián igazgatója

„A kormány megbízhatna akár három független közvélemény-kutató intézetet, hogy akár a megszokott 1000 fős minta többszörösén, például háromszor háromezer szavazópolgár megkérdezésével végezzen felmérést a témában, egy időben, szakszerű kérdésekkel, a nyilvánosság számára is átlátható módon, és így akár a tervezett költség századrészéért kaphatna sokkal megbízhatóbb és hitelesebb eredményt, mint amit az ellenőrizhetetlen lebonyolítású konzultáció nyújthat.”

De ha a Mediánnak nem hisz a miniszterelnök, arra is van megoldása Hann Endrének:

Hann Endre néhány hónapja lapcsoportunk élő beszélgetős műsorának, a Klassis Klub Live-nak is vendége volt:

Hann Endre szerint az Ukrajna ügyében tervezeett véleménynyilvánító szavazás helyett jóval olcsóbban is meg lehetne tudni, mit gondolnak az emberek.

