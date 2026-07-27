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Közélet Alkotmánybíróság

Megszavazták a Tisza jelöltjét – ő az Alkotmánybíróság új tagja

mfor.hu

Kilenc évre választották meg.

A képviselők megválasztották Sonnevend Pált alkotmánybírónak az Országgyűlés hétfői ülésén. A képviselők 138 igen szavazattal – 6 nem ellenében – megválasztották Sonnevend Pált az Alkotmánybíróság új tagjának.

Az Országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson, kilenc évre választotta meg a parlament.

Nem szavazott, mivel korábban kivonult a Fidesz és KDNP a parlament hétfői üléséről, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök hétfői felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs (Fidesz) emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó – arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól – megvonta tőle a szót.

 

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