Megszavazták az Alaptörvény módosítását, ekkor távozhat Sulyok Tamás

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követő napon Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
Az Országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt az ülésen.
Az elfogadott jogszabály szerint az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt.
A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
Vagy aláírja, vagy lemond
A szavazás után Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tartott. Itt beszélt arról is, hogy szerinte nem tehet mást Sulyok Tamás, mint aláírja a módosítót – derült ki a HVG összefoglalójából. A kormányfő szerint kezdetben hajlott a lemondásra Sulyok Tamás, aztán vagy megfenyegették, vagy megzsarolták, de nem tette, így nem volt más választás, mint elmozdítani így. Szerinte csak közjogi érvénytelenség miatt lehetne a módosítást az Alkotmánybírósághoz küldeni, de ennek feltételei nem állnak fenn, mert minden szabályosan zajlott az elfogadásnál. A kormányfő szerint így nem marad más, mint Sulyok Tamás aláírja a módosítást, esetleg enélkül lemond.
A miniszterelnök történelminek nevezte a módosítást. Mint mondta: „ezzel a mai szavazással lezártunk egy korszakot, de megyünk tovább – ez egy nagy vállalásunk volt, erre kértünk és kaptunk teljesen világos felhatalmazást a magyar emberektől.”
A miniszterelnök minden magyarnak üzente: „egy demokratikusan megválasztott parlament kétharmados többsége szabályos döntést hozott, miután erre soha nem látott mértékű felhatalmazást kapott az emberektől”. Ez szerinte nem az önkény jele, hanem ellenkezőleg.
Arra a kérdésre, hogy ki lehet Sulyok Tamás utódja, Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „amíg nem érünk oda a hídhoz, addig nem megyünk át rajta, a Tisza frakció még nem tárgyalt erről, de több név is lehet, akikről a többi frakcióval is tárgyalási szándékunk van”.
Hozzátette, a régi elnök mandátuma megszűnése után 30 nap van az utód megválasztására. Magyar Péter reméli, sikerül olyan jelöltet találni, akit közösen tudnak a frakciók megválasztani. Arra a kérdésre, a jelöltről lesz-e társadalmi egyeztetés, Magyar azt mondta, nincs idő és nem is lesz, de egyértelmű lesz Magyarország reakciója. Az új elnököt maximum 5 évre választják – mondta.