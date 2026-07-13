Megszavazták az Alaptörvény módosítását, ekkor távozhat Sulyok Tamás

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követő napon Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik.

Az Országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP frakciója nem vett részt az ülésen.

Kapcsolódó cikk Gulyás Gergely komoly bejelentést tett, ezért mond le Sajtótájékoztatón árulta el, mit tervez.

Az elfogadott jogszabály szerint az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt.

A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

Vagy aláírja, vagy lemond

A szavazás után Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tartott. Itt beszélt arról is, hogy szerinte nem tehet mást Sulyok Tamás, mint aláírja a módosítót – derült ki a HVG összefoglalójából. A kormányfő szerint kezdetben hajlott a lemondásra Sulyok Tamás, aztán vagy megfenyegették, vagy megzsarolták, de nem tette, így nem volt más választás, mint elmozdítani így. Szerinte csak közjogi érvénytelenség miatt lehetne a módosítást az Alkotmánybírósághoz küldeni, de ennek feltételei nem állnak fenn, mert minden szabályosan zajlott az elfogadásnál. A kormányfő szerint így nem marad más, mint Sulyok Tamás aláírja a módosítást, esetleg enélkül lemond.

A miniszterelnök történelminek nevezte a módosítást. Mint mondta: „ezzel a mai szavazással lezártunk egy korszakot, de megyünk tovább – ez egy nagy vállalásunk volt, erre kértünk és kaptunk teljesen világos felhatalmazást a magyar emberektől.”

A miniszterelnök minden magyarnak üzente: „egy demokratikusan megválasztott parlament kétharmados többsége szabályos döntést hozott, miután erre soha nem látott mértékű felhatalmazást kapott az emberektől”. Ez szerinte nem az önkény jele, hanem ellenkezőleg.

Arra a kérdésre, hogy ki lehet Sulyok Tamás utódja, Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy „amíg nem érünk oda a hídhoz, addig nem megyünk át rajta, a Tisza frakció még nem tárgyalt erről, de több név is lehet, akikről a többi frakcióval is tárgyalási szándékunk van”.

Hozzátette, a régi elnök mandátuma megszűnése után 30 nap van az utód megválasztására. Magyar Péter reméli, sikerül olyan jelöltet találni, akit közösen tudnak a frakciók megválasztani. Arra a kérdésre, a jelöltről lesz-e társadalmi egyeztetés, Magyar azt mondta, nincs idő és nem is lesz, de egyértelmű lesz Magyarország reakciója. Az új elnököt maximum 5 évre választják – mondta.