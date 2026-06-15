Megszavazták az Alaptörvény-módosítást: soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az Alaptörvény tizenhatodik módosítását, amely több ponton is módosítja az alkotmányos szabályozást, köztük a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A döntést 135 igen, 50 nem és 6 tartózkodó szavazattal hozták meg. A módosítást a Tisza Párt két képviselője, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István kezdeményezte.

Az elfogadott szabályozás szerint nem választható miniszterelnökké az, aki összesen – akár megszakításokkal együtt – legalább nyolc évig töltötte be a kormányfői tisztséget. A számításba az 1990. május 2. utáni időszakok is beleszámítanak. A módosítás azt is rögzíti, hogy a miniszterelnöki megbízatás automatikusan megszűnik, amennyiben a nyolcéves időtartam letelik.

A változtatás érinti a Szuverenitásvédelmi Hivatalra vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket is: törölték azt a passzust, amely független szerv létrehozását írta elő az alkotmányos önazonosság védelme érdekében.

Emellett módosultak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra (kekva) vonatkozó szabályok is. A rendelkezés szerint az állam által juttatott vagyon az alapítvány megszűnése esetén visszaszáll az államra, és az állam gyakorolja az alapítói jogokat is.

A módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.