Megszavazták Budapest második féléves költségvetését

A lap szerint a költségvetési csomag részleteiben nem volt egyetértés, a Tisza Párt által vitatott résznél módosítottak is: a főváros hitelkerete így nem július 1-től, hanem augusztus 1-től módosul majd. Baranyi Krisztina még a szavazás előtt azt mondta, hogy a részletek módosításával csak annyit értek el, hogy egy hónappal tovább tolták a problémát. “Elhúzzák a problémát, és arra számítanak, hogy Csányi Sándorral kitárgyalnak valamit” – mondta, utalva Budapest OTP-folyószámlahitelére.

A Fővárosi Közgyűlés hétfőn este fél 10 után megszavazta Budapest második féléves költségvetését, így július 1-től nem marad büdzsé nélkül a főváros. A döntést nagy tapssal fogadták az ülésteremben várakozó szakszervezetek, illetve a munkavállalók – számolt be a Telex .

