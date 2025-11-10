Megszólalt a BRFK az ominózus hétvégi drograzziáról

Egy folyamatban levő eljárás-sorozat egyik állomása volt a rajtaütés, amely során korábban már egy gyanúsítottat letartóztattak, mondta a hétfői sajtótájékoztatón Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője.

A korábbi, 5 kilogramm, 55 millió forint értékű kábítószer lefoglalásával járó letartóztatás alapján jutottak el a belvárosi klubig, ahonnan egyébként már több bejelentést is kaptak drogokkal kapcsolatban, tette hozzá – írja tudósításában a Telex.

Ezután Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője idézte fel a november 8-i razzia részleteit. Mint közölte, az intézkedés során átvizsgálták a személyzet és a szórakozók ruházatát, majd a rendőrökkel érkezett egészségügyi csapat 211 személyt nézett át.

Simó elmondása szerint a komplex átvizsgálás után klinikai tünetek alapján 49 főt a Gyorskocsi utcába szállítottak vizelet gyorstesztre. A gyorstesztet követően derült ki, hogy a 211 főből összesen 16-an fogyasztottak kábítószert.

A 16 személyből 3 nő volt és 13 férfi, volt közöttük két török, egy spanyol, egy izraeli és 12 magyar állampolgárságú, 11 esetben kokain, két esetben THC, egy esetben amfetamin, egy esetben pedig mindhárom kábítószer nyomát tudták kimutatni, számolt be Simó Szilveszter. Arra a kérdésre, hogy közülük hány drogfogyasztáson kapott személy volt büntetett előéletű, a rendőrség a sajtótájékoztatón nem tudott válaszolni.

Simó Szilveszter rendőr százados, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztályának megbízott vezetője és Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztályának vezetője a Razzia a Belvárosban címmel tartott sajtótájékoztatón a Rendőrségi Igazgatási Központ Teve utcai székházában

Simó kiemelte, hogy a ruházat átvizsgálása elszigetelt területen történt, mindig azonos nemű vizsgálóval. A razziára 400 palack vizet is vittek magukkal, aki kért belőle, az kapott, közölte. A rendőrök a razzián kokainos tasakokat is találtak a pultnál, ezek esetében ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

Kérdésre, hogy miért kellett megbilincselni több embert is, Fülöp Gergely elmondta, hogy akiknél felmerül, hogy kábítószert fogyasztottak, azoknál az is elképzelhető, hogy hatásuk alatt szélsőségesen viselkedhetnek – ennek megakadályozására, saját és a rendőrök testi épsége érdekében használták a bilincset.

A rendőrség péntek éjjel a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP részlegére váratlanul érkeztek meg a rendőrök, több embert megmotoztak, a helyen szórakozók közül sokakat orvos vizsgált meg, a pupillájukat ellenőrizték. A bulizókat a rendőrség felszólította arra, hogy ne készítsenek felvételt a razziáról, amire Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint nem lett volna joguk.