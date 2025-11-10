3p
Közélet Rendőrség

Megszólalt a BRFK az ominózus hétvégi drograzziáról

mfor.hu

Nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt a napokban egy belvárosi szórakozóhelyen.

Egy folyamatban levő eljárás-sorozat egyik állomása volt a rajtaütés, amely során korábban már egy gyanúsítottat letartóztattak, mondta a hétfői sajtótájékoztatón Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője.

A korábbi, 5 kilogramm, 55 millió forint értékű kábítószer lefoglalásával járó letartóztatás alapján jutottak el a belvárosi klubig, ahonnan egyébként már több bejelentést is kaptak drogokkal kapcsolatban, tette hozzá – írja tudósításában a Telex.

Ezután Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője idézte fel a november 8-i razzia részleteit. Mint közölte, az intézkedés során átvizsgálták a személyzet és a szórakozók ruházatát, majd a rendőrökkel érkezett egészségügyi csapat 211 személyt nézett át.

Simó elmondása szerint a komplex átvizsgálás után klinikai tünetek alapján 49 főt a Gyorskocsi utcába szállítottak vizelet gyorstesztre. A gyorstesztet követően derült ki, hogy a 211 főből összesen 16-an fogyasztottak kábítószert.

A 16 személyből 3 nő volt és 13 férfi, volt közöttük két török, egy spanyol, egy izraeli és 12 magyar állampolgárságú, 11 esetben kokain, két esetben THC, egy esetben amfetamin, egy esetben pedig mindhárom kábítószer nyomát tudták kimutatni, számolt be Simó Szilveszter. Arra a kérdésre, hogy közülük hány drogfogyasztáson kapott személy volt büntetett előéletű, a rendőrség a sajtótájékoztatón nem tudott válaszolni.

Simó Szilveszter rendőr százados, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztályának megbízott vezetője és Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztályának vezetője a Razzia a Belvárosban címmel tartott sajtótájékoztatón a Rendőrségi Igazgatási Központ Teve utcai székházában
Simó Szilveszter rendőr százados, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztályának megbízott vezetője és Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztályának vezetője a Razzia a Belvárosban címmel tartott sajtótájékoztatón a Rendőrségi Igazgatási Központ Teve utcai székházában
Fotó: MTI

Simó kiemelte, hogy a ruházat átvizsgálása elszigetelt területen történt, mindig azonos nemű vizsgálóval. A razziára 400 palack vizet is vittek magukkal, aki kért belőle, az kapott, közölte. A rendőrök a razzián kokainos tasakokat is találtak a pultnál, ezek esetében ismeretlen tettes ellen indult eljárás.

Kérdésre, hogy miért kellett megbilincselni több embert is, Fülöp Gergely elmondta, hogy akiknél felmerül, hogy kábítószert fogyasztottak, azoknál az is elképzelhető, hogy hatásuk alatt szélsőségesen viselkedhetnek – ennek megakadályozására, saját és a rendőrök testi épsége érdekében használták a bilincset.

A rendőrség péntek éjjel a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP részlegére váratlanul érkeztek meg a rendőrök, több embert megmotoztak, a helyen szórakozók közül sokakat orvos vizsgált meg, a pupillájukat ellenőrizték. A bulizókat a rendőrség felszólította arra, hogy ne készítsenek felvételt a razziáról, amire Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint nem lett volna joguk.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint Horváth Alexander nyert az időközi választáson.

Orbán Viktor Washingtonban

„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

A héten Orbán Viktor miniszterelnök és delegációja Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt több gazdasági téma mellett az orosz olaj- és gázhasználat lehetőségéről. Olvasóink nem lelkesek az eredmények láttán. Hozzászólásokból válogattunk.

Budapest szívében nyerhet a Fidesz a balos belharc miatt

Józsefvárosban nagyon izguhat Pikó András polgármester, hogy ki nyeri az időközi választást.

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

„Washingtonban nem Magyarország győzött” – felszisszent egy ellenzéki pártvezér

Dobrev Klára azzal kapcsolatban foglalt állást, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodott a Magyarországot megillető szankciós mentességekről energiaellátás terén.

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útjáról: a hintapolitika nem működik

Magyar Péter pártja kormányra kerülve minden nemzetközi megállapodást felülvizsgálna és szükség esetén újratárgyalna.

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

Kötelességeire figyelmezteti Budapestet a Magyar Államkincstár

A Kúria a szolidaritási hozzájárulást mint a fővárosi önkormányzat fizetési kötelezettségét nem vonta kétségbe – hívja fel a figyelmet az intézmény.

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Kiírta a pályázatot a Videoton FC-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítésére Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester.

Ultimátumot kapott Karácsony Gergely

Karácsony Gergely is ultimátumot kapott

Az Egységes Közlekedési Szakszervezet csütörtökön 168 órát adott a kormány-főváros tárgyalások újraindítására, ellenkező esetben hozzálátnak a sztrájkok szervezéséhez.

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

Iványi Gáborra két év felfüggesztett börtönt kért az ügyészség

A metodista lelkész a NAV házkutatását az Oltalom egyesület székházában erőszakkal kívánta megakadályozni, ellenzéki politikusokkal karöltve.

Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja a Tiszától szivárgó neveket taglaló lapokat

Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja a Tiszától kiszivárgó neveket taglaló lapokat

A NAIH kérelemre indított eljárásokat.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168