Megszólalt a Magyar Újságírók Szövetsége: „Most a túlélés a tét”

„A Magyar Újságírók Országos Szövetségét (MÚOSZ) mélységesen felháborítja ez, a független sajtót létében veszélyeztető törvénytervezet, szándék. Ezért arra kéri a képviselőket – kormánypártiakat és ellenzékieket – ne legyenek cinkostársai a szabad sajtó elleni támadásnak” – ezt írja állásfoglalásában a MÚOSZ elnöke, Kocsi Ilona. Arra a törvényjavaslatra reagáltak, amivel a kormány a külföldi támogatásokat kapó szervezetek munkáját és létezését nehezítené meg.

A MÚOSZ arra kér minden, Magyarország demokratikus működését fontosnak tartó magyar állampolgárt, hogy támogassa a független sajtót. Az állásfoglalásban azt írják: „Az újságírásnak anyagi feltétele van. A hatalom közélet átláthatóságáról című törvénytervezettel a külföldi támogatások megtiltásával akarja ellehetleníteni az ilyen pénzekből is dolgozó lapokat. Egy demokratikus ország alapja a demokratikusan, szabadon dolgozó sajtó. Ha ez megszűnik, a demokrácia is veszélybe kerül”.

Veszélyben a független sajtó?

Fotó: Depositphotos

Felidézték a törvénytervezet lényegi pontjait: A kormány a Szuverenitásvédelmi Hivatal javaslatára rendeletben dönt azon szervezetek jegyzékéről, amelyek közélet befolyásolására irányuló tevékenysége Magyarország szuverenitását veszélyezteti. A jegyzékre vett szervezetek külföldi támogatást a jövőben engedély nélkül nem fogadhatnak el, nem részesülhetnek a személyi jövedelemadó kedvezményből, a szervezetek irányítói vagyonnyilatkozatot tesznek és kiemelt közszereplőnek minősülnek. És ha még ez se lenne elég, a kapott támogatás huszonötszörösére is rúghat a bírság. Közélet befolyásolására irányuló tevékenységnek minősül a tervezet szerint például a „demokratikus vita, valamint az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenység – ideértve az állam közhatalmi feladatait gyakorló személyek döntéshozatali eljárását befolyásoló tevékenysége.”

„Minden információ befolyásolhatja a döntéshozatalt, tehát e szabályozás kellően rugalmas ahhoz, hogy bárkit kipécézzen a hatalom, listázza, büntesse, ellehetetlenítse” – olvasható az állásfoglalásban.

A MÚOSZ szerint bár évente több száz milliárd forintnyi állami pénz megy el kommunikációra – közvetlen vagy közvetett formában-, ebből a független sajtónak kevés jut. „Ilyen helyzetben a külföldi, nyilvános pályázatokon elnyert pénz a menekülő utat jelentette. De segítséget jelenthet az a pár ezer forintos adomány is, amely határon túl élő honfitársainktól érkezik. Ez is külföldi pénz. Ezt kívánja most letiltani a hatalom. Teszi ezt akkor, amikor a magyar kormány azt követeli az Európai Uniótól, hogy a neki járó támogatást folyósítsa” . fogalmaztak.

Kapcsolódó cikk Gulyás Márton: „Nem fogjuk hagyni, hogy mondvacsinált okokkal letöröljenek minket a térképről” Gulyás Márton félti a Partizánt.

A MÚOSZ arra kérte a köztársasági elnököt – korábbi Alkotmánybírósági elnököt-, ne írja alá a törvényt, ha a Parlament azt elfogadná. „És végül arra kérünk minden magyar állampolgárt, tiltakozzon a demokráciát alapjaiban veszélyeztető jogszabály ellen, és ha teheti, anyagilag is támogassa a szabad sajtót. Most a túlélés a tét” – írták.

Megjegyezték, hogy „a törvénytervezet elfogadásával hiteltelenné válik az Alaptörvény ama passzusa, mely kimondja: ”Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.„ Ennek az ellenkezője történik most. Ha hagyjuk”.