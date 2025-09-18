Megszólalt az államtitkár Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

A rendőrség csütörtökön intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert a Tisza Párt szakértője fegyverrel ment az emberek közé – írta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult – olvasható a bejegyzésben, amelyben az államtitkár felvetette: „ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?”

Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy „viszket a tenyere”- és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá – írta Rétvári Bence, majd azt kérdezte: ez lenne a Tisza „szeretetországa”? Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás... – zárta bejegyzését.

Lattman Tamás jogász szerint ugyanakkor Ruszin-Szendi nem követett el jogsértést, akkor se, ha tényleg fegyverrel jelent meg egy beszélgetésen – amennyiben az nem számított nyilvános eseménynek.

Ruszin-Szendi Romulusz saját bejegyzésében azt írta, „nincs takargatnivalója”, a fegyver pedig jogszerűen volt a birtokában, de csütörtök reggel átadta azt az intézkedő rendőröknek.