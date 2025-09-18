Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Rendőrség Tisza Párt Rétvári Bence Ruszin-Szendi Romulusz

Megszólalt az államtitkár Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

mfor.hu

Több feljelentést is kaptak.

A rendőrség csütörtökön intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert a Tisza Párt szakértője fegyverrel ment az emberek közé – írta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult – olvasható a bejegyzésben, amelyben az államtitkár felvetette: „ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel?”

Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy „viszket a tenyere”- és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá – írta Rétvári Bence, majd azt kérdezte: ez lenne a Tisza „szeretetországa”? Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás... – zárta bejegyzését.

Lattman Tamás jogász szerint ugyanakkor Ruszin-Szendi nem követett el jogsértést, akkor se, ha tényleg fegyverrel jelent meg egy beszélgetésen – amennyiben az nem számított nyilvános eseménynek.

Ruszin-Szendi Romulusz saját bejegyzésében azt írta, „nincs takargatnivalója”, a fegyver pedig jogszerűen volt a birtokában, de csütörtök reggel átadta azt az intézkedő rendőröknek.

