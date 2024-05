Megszólalt Brüsszel a sorkatonaságról

Határozottan cáfolta Josep Borrell, az Európai Unió külügyi főképviselője, hogy az EU kötelező katonai szolgálat bevezetését fontolgatná Európában – írja a Népszava. Kifejtette, az Európai Unió nem képes kötelező katonai szolgálatot bevezetni. „Igen messze vagyunk attól, hogy ilyen hatáskörrel rendelkezzünk. Még csak nem is gondolkodunk róla” – közölte, láthatóan meghökkenve a felvetésen.

Josep Borrell még a felvetésen is meglepődött

Fotó: Wikipedia

Halmai Katalin, a lap brüsszeli tudósítója a X-en közzétett bejegyzésében azt is írja, Borrell szerint erre kapacitása sem lenne az EU-nak, továbbá azt is leszögezte,

"The European Union has no capacity to establish compulsory military service. We are very far from having such powers. We do not have the capacity to call for compulsory conscription. This is a national decision. We are even not thinking on that", @JosepBorrellF told @nepszava https://t.co/ylQDzzSf3G