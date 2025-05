Megszólalt Dobrev Klára a válásról és Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról

Interjút adott Dobrev Klára az Ötpont című podcastban Dull Szabolcsnak. A politikus a múlt héten, váratlanul jelentette be, hogy férje, Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől, illetve azt is, hogy a házaspár válik.

Dobrev a műsorban arról beszélt, hogy a házasság felbomlása hosszú hónapok óta zajlik, és a válásnak, valamint Gyurcsány visszavonulásának nincs köze egymáshoz. A bejelentés azért egyben született Dobrev szerint, mert ezzel akarta a magánéleti szálról a politikaira terelni a figyelmet. Dobrev azt is elmondta, hogy kifejezetten férje kérése volt, hogy mindezt ő jelentse be a nyilvánosságnak.

A DK európai parlamenti képviselője elárulta, hogy hónapok óta nem élnek együtt Gyurcsánnyal, és a sok politikai támadásban is szerepet kapott egykori Apró-villa eladása is folyamatban van. A párnak egyébként három közös ingatlanja és egy cége van, ezeken is megosztoznak, más-más arányban.

Dobrev Klára indul a Demokratikus Koalíció megüresedett elnöki posztjáért, és azt mondta, hogy ugyan mindenkit megrendítettek a történtek, a tagság lelkesen fogja belevetni magát a jövő évi választás előtti küzdelembe. Szerinte jelenleg 8-9 százalékos népszerűsége lehet a pártnak, és azt reméli, hogy az ő vezetése alatt ez növekedni fog.

Arról is beszélt, hogy a Fidesz-korszak után nem szabadna „teljhatalmat adni senkinek”, hanem színesebb koalícióval kellene kormányozni az országot. „Én az Orbán-utáni rendszerben mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni” – mondta Dobrev, aki szerint Orbán leváltható.

(via Telex)