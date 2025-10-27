Megszólalt Gyurcsány Ferenc, de már nem akar politikáról beszélni

„Politikáról nem fogok beszélni sem most, sem a belátható jövőben” – kezdte visszavonulása utáni első interjúját Gyurcsány Ferenc. A DK volt elnöke az Ötnek beszélt arról, hogy ő lemondása óta „csak magánember”, baráti társaságban sem beszél már politikáról. Azt érzi, ha nyilvánosan megszólalna politikáról, az nem segítené a DK-t, ezért nem is teszi – szemlézi az interjút a Telex.

Az interjú jelentős részében Gyurcsány új könyvéről beszéltek, a lemondásról annyit mondott el a volt elnök, hogy csak az előtte lévő hetekben dőlt el, hogy visszavonul, illetve bejelentették azt is, hogy Dobrev Klárával elválnak. „Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt” – mondta. Hozzátette, korábban is fontolta, hogy 2026-ban visszavonul, de végül így alakult.

Visszavonulása óta először adott interjút Gyurcsány Ferenc

Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Május 8-án Dobrev Klára jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc lemond elnöki posztjáról és minden további posztjáról, emellett a közélettől is visszavonul. Dobrev ekkor azt írta, hogy a döntés azért született meg, mert Gyurcsány „végleg véget kíván vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól”.

Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára 1995-ben házasodott össze egymással. Három közös gyermekük van, Gyurcsánynak előző házasságából két gyereke született. Gyurcsány Ferenc 2004 és 2009 között volt Magyarország miniszterelnöke, a 2006-os őszödi beszéd után az ellenzéki pártok és tüntetők tömegei követelték lemondását.

A miniszterelnöki poszton végül Bajnai Gordon váltotta 2009 tavaszán. Az általa alapított Demokratikus Koalícióban Gyurcsány Ferenc 2011 óta töltötte be az elnöki posztot.