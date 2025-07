Megszólalt Orbán Balázs a Pride-ról: ez egy jó csata

„Magyarországon nem először jogszabályellenes gyülekezés. Ennek van 35 éves gyakorlata” – fogalmazott Orbán Balázs, aki szerint a rendőrség 15-20 éve foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és van erre kialakult bírói gyakorlat. „Mindenki nyugodjon meg” – mondta, majd hozzátette, egyetért Lázár Jánossal abban, hogy a jogszabályokat komolyan kell venni, „azokat be kell tartani és be kell tartatni”. Szerinte a Pride-dal a hatóságoknak van dolguk, és „tegyék a dolgukat”.

A politikai igazgató azt is kifejtette, hogy szerinte egyértelműen jogszabályellenes volt a felvonulás, a színpadon pedig megsértették a gyermekvédelmi jogokat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!