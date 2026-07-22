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Közélet Orbán Viktor

Megszólalt Orbán Viktor és önkényuralmi rendszerről beszélt

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A volt kormányfő szerint Sulyok Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke.

Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten, a Fidesz-székház előtt tartott sajtótájékoztatón, a párt Ellenállási nyilatkozatát ismertetve.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta: az alaptörvény-módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét gyakorlatilag kizárják a politikai közéletből. Azzal pedig, hogy a köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is, felszámolták a jogállamot és kiiktatták az ellenőrzések és ellensúlyok rendszerét.

Orbán Viktor kijelentette: a rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők helyére állított jelöltek megválasztásában nem vesznek részt. Azt ígérte, hogy a demokratikus jogállamot helyre fogják állítani, és amikor helyreállították, akkor az addig megszületett, illegitim döntéseket felül fogják vizsgálni. Illegitimnek nevezte a megválasztandó tisztségviselőket, és azt mondta: „Sulyok Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke”.

(MTI)

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