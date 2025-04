Megszólalt Rogán Antal

Pressmann nagykövet urat ittléte alatt az összes köztünk lezajlott tárgyaláson mindössze két dolog érdekelte, Ukrajna, valamint az LMBTQ jogok. Minden alkalommal, minden tárgyaláson csak erről volt szó. Ő elment, de az öröksége itt maradt, hiszen azok az ellenzéki képviselők és politikusok, akikkel rendszeresen tartott kapcsolatot, ma is ezt a két dolgot tartják a legfontosabbnak – nyilatkozta a lapnak Rogán.

A lapnak azt mondta, biztos volt abban, hogy ez bekövetkezik, „hiszen csak politikai okokból kerültem erre a listára. Ez egy politikai döntés volt, kifejezetten az amerikai demokrata kormány és David Pressman nagykövet részéről. És ezt utólag a körülmények is egyértelműen igazolták. Azért is kerültem le ilyen gyorsan erről a listáról”.

„Az a minimum, hogy erkölcsi elégtételt várok el azoktól, akik ennek kapcsán minden bizonyíték nélkül belém rúgtak. Ez nem csak Kálmán Olgára vonatkozik, hanem minden egyéb közszereplőre és médiumra, akik minden alap nélkül, bizonyítékok híján vádoltak. Természetesen nincsenek illúzióim, tudom, hogy ezt sokan nem fogják megtenni, de attól még az erkölcsi elégtételt azt elvárom és ezt mindenkitől kérni is fogom” – nyilatkozta az Indexnek Rogán Antal azután, hogy törölték az USA szankciós listájáról.

