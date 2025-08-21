Megszólalt Sulyok Tamás a Munkács elleni orosz légicsapásról

Reagált a Munkács elleni orosz légicsapásra Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Facebook-oldalán azt írta: „Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.”

Sulyok szerint az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke. „Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére” – tette hozzá.

Csütörtök hajnalban a magyar határtól mindössze 30 kilométerre fekvő Munkácson egy elektronikai gyárat ért robotrepülőgép-találat. A telephelyen nagy tűz ütött ki, amely még reggel is bőven égett. A csapásban legalább 12-en megsérültek, öt embert kórházban ápolnak.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta ez volt a magyar határhoz legközelebbi, sikeres orosz támadás. Rácz András Oroszország-szakértő szerint nem ez volt az utolsó orosz légitámadás Kárpátalja ellen. Kiemelte, a mostani támadásból az is jól látszik, hogy az oroszok Kárpátalja légterét arra használják, hogy itt átrepülve, délről támadják a lvivi körzet katonai és ipari célpontjait.