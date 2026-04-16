Megszólalt Szijjártó Péter a választási vereség után

A Telexnek sikerült futás közben megszólítani a távozó külügyminisztert, aki megerősítette, hogy ott volt a választás éjszakáján a Bálnában, de a miniszterelnök mögé nem állt fel a színpadra. Erről azt mondta, semmi tudatosság nem volt benne, otthon volt – szemlézte a 24.hu.

Azt ígérte, hogy interjút fog adni a választáson kialakult helyzetről, mégpedig „a másik oldalnak”.

Itt még reménykedhetett a miniszter

Megígérte azt is, hogy hosszasan fogja kifejteni, hogy a külpolitikának milyen szerepe volt a választási vereségben. Azt nem gondolja, hogy az ország vagy ő személyesen túl közel került volna Oroszországhoz, mert egy csomó országgal sokkal szorosabb az együttműködés, bár azt elismerte, hogy lehet, hogy Oroszország a top 10-ben van.

„Sokat gondolkodom. 11 és fél évig voltam külügyminiszter, ez Európában egyedülálló. Hosszú idő ez” – mondta.

Szijjártó utódja, Orbán Anita azt állította, hogy a külügyminisztériumban szankciós dokumentumokat semmisítenek meg. Ezt Szijjártó óriási baromságnak nevezte.

Abban biztos, hogy bűncselekményt nem követett el, az oroszoknak nem játszott át bizalmas, uniós információkat.