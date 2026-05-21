2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Európai Unió Média Online világ, internetes média Orbán Viktor Spar

Megszületett az uniós döntés Orbán Viktorról és a magyar médiáról

mfor.hu

Nem alkalmazható visszamenőleg az Európai Unió médiaszabadságról szóló rendelete azokban a sajtó-helyreigazítási ügyekben, amelyek még a szabályozás teljes hatálybalépése előtt indultak.

A jogvita egy 2024-es lapszemléből indult, amelyben több magyar szerkesztőség is beszámolt arról, hogy a SPAR átalakította magyarországi működését, és vagyona egy részét külföldre helyezte át. Az ügyből országos perhullám lett: Orbán Viktor magánszemélyként több médiumot is beperelt, köztük a 24.hu-t, a 444-et, a Klubrádiót, a Hírklikket, az Indexet és az Economx is - írja épp az egyik érintett, az Economx.

A magyar bíróság azért fordult Luxembourgba, mert tisztázni akarta: egy ilyen ügyben figyelembe kell-e venni az uniós médiaszabadság-rendeletet, illetve az EU Alapjogi Chartájának sajtószabadságra vonatkozó rendelkezéseit.

Az uniós bíróság azonban arra jutott, hogy a médiaszabályozás időben nem alkalmazható a vitára, mivel a kifogásolt cikkek még a rendelet életbe lépése előtt jelentek meg.

Orbán Viktor lapokat perelt be
Orbán Viktor lapokat perelt be
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

A döntés a Charta kapcsán is fontos megállapítást tett. A luxembourgi testület szerint az uniós alapjogi szabályok csak akkor kötik közvetlenül a tagállamokat, ha azok éppen uniós jogot hajtanak végre. Mivel ebben az esetben a magyar sajtó-helyreigazítási szabályozás alkalmazásáról van szó, az ügy nem tartozik automatikusan az uniós alapjogi kontroll alá – írja a lap.

Az ítélet nem zárja le a magyarországi pereket, ugyanakkor fontos iránymutatást adhat a hasonló médiaperekben: az uniós médiaszabályozás alkalmazhatóságának időpontja és hatásköre kulcskérdés lehet a jövőben is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Drágul a taxizás, bekamerázzák a hidakat – megtudtuk, mire készül Budapest vezetése

Drágul a taxizás, bekamerázzák a Szabadság hidat is, jöhet a Duna fasor – megtudtuk, mire készül Budapest vezetése

Brutálisan megnőtt az igény a hajléktalanok orvosi ellátására a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus szerint. Az Mfor kérdésére arról is beszélt, hogy miért nem akadályozhatják meg a hidakra telepített kamerák az öngyilkosságot, és azt is megtudtuk, mennyivel emelkedhetnek a budapesti taxizás díjai.

Petíció indult az MCC megmentéséért

Diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá – közölte Orbán Balázs, az MCC Alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő csütörtökön a Facebookon.

Soron kívül előléptetik, de meg is fenyítik Pálinkás Szilvesztert

Új állást is kap Ruszin-Szendi Romulusztól.

Gulyás Gergelynél és Orbán Balázsnál is kicsapta a biztosítékot a Tisza alkotmánymódosítási terve

Gulyás Gergelynél és Orbán Balázsnál is kicsapta a biztosítékot a Tisza alkotmánymódosítási terve

Fél Magyar Péter Orbán Viktortól? Szerintük igen.

Leállítanák és felülvizsgálnák a devizahiteles pereket

Leállítanák és felülvizsgálnák a devizahiteles pereket

Erről nyújtottak be javaslatot.

Benyújtották a javaslatot: Orbán Viktor tényleg nem lehetne többet miniszterelnök

Benyújtották a javaslatot: Orbán Viktor tényleg nem lehetne többet miniszterelnök

A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény-módosító javaslatában a Tisza-frakció két tagja szerdán.

Sok magyar örülne, ha hoppon maradna az előző kormány

Sok magyar örülne, ha hoppon maradna az előző kormány

Szemmel látható a végkielégítések ügyében Magyar Péter álláspontjának támogatottsága.

Magyar Péter lemondta egy fontos osztrák programját

A vártnál korábban térhet haza.

Zelenszkijjel találkozhat Magyar Péter rövidesen?

Zelenszkijjel találkozhat Magyar Péter rövidesen?

Különleges helyszínen, Beregszászon valósulhat meg a kétoldalú találkozó.

Itt a bejelentés – ő lesz az új vezérkari főnök

A honvédelmi miniszter Facebookon jelentette be.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG