„A «Legyen nekünk is 5, mint a Főnöknek!» című demográfiai projektünk ma sikerrel zárult” – ezzel a szöveggel adott hírt Takács Péter egészségügyi államtitkár arról, hogy megszületett az ötödik gyermeke, írta meg a Hvg.hu .

