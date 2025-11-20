Megszűnik a magyar Szabad Európa, szombattól nem frissül a portál

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) utasítására a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar szerkesztősége 2025. november 21-én befejezi működését
– áll a portálon megjelent közleményben, amely egyúttal arról is tájékoztatott, a lap cikkei a jövőben is elérhetőek maradnak majd.
A hvg.hu cikkében emlékeztetett, a megszűnés közvetlen előzménye, hogy november elején, az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének, az USAGM-nek a vezérigazgatója, Kari Lake levélben tájékoztatta az amerikai képviselőket, hogy az ügynökség megszünteti a Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) magyar nyelvű szolgálatát, azaz a Szabad Európa kiadványait, mert NATO-szövetségeseknél nem adnak pénzt ilyen célra. Az egyébként politikusként egymás után több választáson is csúfosan elbukó Lake nagy rajongója a magyar miniszterelnöknek, 2023-ba, amikor a budapesti CPAC-en részt vett, azt mondta, „Amerika példát vehetne Orbán Viktorról”.