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Közélet Budapest Airport Parkolási ügyek Taxisok, bérautók, drosztcsaták

Megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége Ferihegyen a repülőtéri parkolókban

mfor.hu

A taxisok az intézkedés felfüggesztését kérik.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. augusztus 3-tól megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét a területén lévő parkolókban – hívta fel a figyelmet a Fővárosi Taxi Egyesület csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében, és az javasolja, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést a mindenki számára elfogadható megoldás megtalálásáig.

A tájékoztatás szerint a gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelentené, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.

Az egyesület szerint a Budapest Airport Zrt. döntésének következménye lenne, hogy a taxik jelentős része a terminál főépületi bejáratától 1100 méterre lévő taxi parkolóban tudja az utasokat kitenni, felvenni.

A taxisok tiltakoznak és további egyeztetést javasolnak
A taxisok tiltakoznak és további egyeztetést javasolnak
Fotó: DepositPhotos.com

A taxis szervezet jelezte az üzemeltetőnek, hogy a módosítás azonnali végrehajtása a szolgáltatási minőség nagy mértékű romlásával fog járni, és erre hivatkozva kérték a döntés végrehajtásának felfüggesztését addig, amíg nem sikerül a felek számára megfelelő megoldást kidolgozni, a halasztástól a Budapest Airport elzárkózott – közölte az egyesület.

A közlemény szerint a Fővárosi Taxi Egyesület javasolja a Budapest Airportban 80 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező kormánynak, hogy szólítsa fel a repülőtér üzemeltetőjét a végrehajtás felfüggesztésére addig, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi, rendeleti és technikai módosítások az átálláshoz.

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