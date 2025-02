Megszűnt az egyik parlamenti frakció

Az LMP parlamenti frakciója megszűnt, miután a képviselőcsoport létszáma Csárdi Antal távozása után öt fő alá csökkent, és nem sikerült új képviselőket meggyőzniük az átlépésre. A házszabály értelmében három nappal később a frakció automatikusan feloszlott, számolt be a Hvg.hu.

A változás a parlamenti honlapon is nyomon követhető volt: szerdán délelőtt még szerepelt a csonka, négyfős frakció, de egy órával később már a megmaradt képviselők – Ungár Péter, Bakos Bernadett, Kanász-Nagy Máté és Keresztes László Loránt – neve a függetlenek között jelent meg. Bár az LMP saját honlapján még mindig feltüntetik az eredeti öttagú frakciót, a valóságban minden képviselőjük függetlenné vált, és közülük többen már nem is tagjai a pártnak.

A HVG korábban arról írt, hogy az LMP belső feszültségei a 2023 augusztusi tisztújítás után erősödtek fel, amikor Ungár Péter ismét társelnök lett. Ezt követően több meghatározó politikus, köztük Schmuck Erzsébet, Vágó Gábor és Keresztes László Loránt is távozott, majd Csárdi Antal októberi bejelentése pecsételte meg a frakció sorsát. A kilépők fő indoka az volt, hogy az LMP szerintük már nem zöldpárt, és a vezetés nem vonta le a tanulságokat az egy százalék alatti EP-választási eredményből.

A frakció megszűnésének jelentős következményei vannak. A képviselők ugyan továbbra is dolgozhatnak függetlenként, de elveszítik a frakció nyújtotta nagyobb parlamenti megszólalási lehetőségeket és bizottsági helyeket. Emellett az LMP havi mintegy 22 millió forintos költségvetési támogatástól is elesik, ami a párt működésére és a frakciót segítő munkatársak megtartására is hatással lehet.