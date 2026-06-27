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Közélet Karácsony Gergely

Megszüntették a büntetőeljárást Karácsony Gergely ellen

mfor.hu

Ez az ügy is lezárult.

A főpolgármester az idei Budapest Pride kezdete előtt jelentette be ezt Facebook-oldalán, ahol a döntésről szóló dokumentumot is közzétette.

A Telex emlékeztetett, a Pesti Központi Kerületi Bíróság már márciusban felfüggesztette Karácsony büntetőügyét és az Alkotmánybírósághoz fordult az ügyben, most a főpolgármesternek megküldött végzésében pedig arra jutott, hogy megszünteti az eljárást, mert az általa meghirdetett gyűlés álláspontjuk szerint a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó gyűlésnek minősült.

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