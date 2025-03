Megtalálta a kulcsot a kormány a Pride betiltásához, de van itt még más is

Állítása szerint a tervezett módosításokat amerikai mintára vezetnék be.

Indoklása szerint az elmúlt években „egyre gátlástalanabbul és egyre szélesebb körben avatkoztak be külföldi hatalmak, spekulánsok hazánk belügyeibe, akár választási folyamatokba is, emellett aktív lejárató tevékenységet folytattak Európa-szerte Magyarország ellen”. Kocsis úgy véli, „ezt álcivil szervezeteken, megvett politikusokon és a magát függetlennek nevező médián keresztül” teszik.

Egy nappal később, vasárnap meg a Fidesz frakcióvezetője – ugyancsak a Facebook-oldalán – egy másik módosítást is kilátásba helyezett. Eszerint külön törvényben meghatározott esetekben kiutasítható legyen az a magyar állampolgár, aki más ország állampolgárságával is rendelkezik, és „veszélyt jelent az országra”.

Kocssi Máté szombaton jelentette be a Facebook-oldalán, hogy javaslatot nyújt be az Alaptörvény azon részének módosítására, amely a gyerekek jogaival foglalkozik. „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz” – szól a szöveg.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője két ponton is módosíttatná a korántsem gránitszilárdságú alaptörvényt.

