Megtelt a Kossuth tér tüntetőkkel: „Ez a törvénytervezet a fekete autó”

Előtte Osváth Zsolt youtuber arról beszélt, hogy a kormány is fél, ezért tesz szörnyű dolgokat, Pankotai Lili pedig a Szuverenitásvédelmi Hivatalt az új ÁVH-nak nevezte.

A tömeg többször is az Orbán-kormány távozását követelte, többek közt a „Vége van, Viki!” skandálás is felhangzott, a tüntetés végén pedig „nem hagyjuk”-kal búcsúztak el egymástól a szervezők és résztvevők, előbbiek ígéretet tettek arra, hogy folytatják a megmozdulások szervezését.

A tüntetésen felszólalt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő mellett Szabó Márton Csoki, youtuber, tartalomgyártó (Jólvanezígy), Pankotai Lili, diákaktivista, Mérő Vera, aktivista, jogvédő, Osváth Zsolt, youtuber, tartalomgyártó, Hodász András, volt katolikus pap és várható még Lengyel Tamás, színész, Kovács Vera, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapítója és Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója is.

A tömeg a törvénytervezet visszavonása mellett az Orbán-kormány távozását is követelte.

