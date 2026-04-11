Megtévesztő e-mailekkel kezdték el bombázni a magyar szavazókat

Szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében, melyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státuszával” riogatják a címzetteket. 

 A levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok a vasárnapi választáson sem vehetnek részt – ez azonban nem igaz.

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú levél szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok. A magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet” - figyelmeztet mindenkit az Energiaügyi Minisztérium.

Azt írták, a csalók által küldött levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt.

Az EM felhívta a figyelmet, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú üzenet szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok, a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet. A közleményben kiemelték, hogy idén már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.

Az EM arra kéri az állampolgárokat, hogy minden hasonló üzenet esetében legyenek körültekintőek.

Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

Reuters: fordulóponthoz érhet az Orbán-korszak a közelgő választáson

Mi vár a sajtóra a választások után?

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

