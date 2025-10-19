Megtiltották Magyar Péternek, hogy ott beszéljen, ahol Orbán Viktor 36 évvel ezelőtt

A Műcsarnok lépcsőjén akart beszédet tartani Magyar Péter október 23-án, de végül máshol kell mikrofon mögé állnia. „A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke, Turi Attila, nyilvánvalóan politikai utasításra nem járult hozzá, hogy 36 év után azon a lépcsőn hangozzon el egy megemlékező beszéd, ahol 1989-ben Orbán Viktor a szovjet csapatok távozására hívott fel” – írta közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke. A döntést kicsinyesnek nevezte, és felszólította az MMA-t, hogy vizsgálják felül.

Az MMA a Telex kérdésére elmondta: a Műcsarnok október 23-án évek óta zárva tart. „A Műcsarnoknak mint kulturális közintézménynek a nyitvatartása független bármilyen pártpolitikai vonatkozásától” – válaszolta az Akadémia.