Megtört a Hunyadi-uralom, de így is a TV2 nevetett a végén

Vasárnap az RTL Cápák között című üzleti műsora csapott össze a TV2-n futó A nagy duett aktuális adásával. A versenyt ezúttal is a TV2 nyerte, mivel az énekes show 724 ezer nézőt vonzott, míg az RTL vetélkedője 450 ezres közönséggel zárt.

A szombat este fő műsorszáma azonban továbbra is a Hunyadi, amely a teljes lakosságból 699 ezer nézőt vonzott, míg a kereskedelmileg fontos 18–59-es célcsoportban 360 ezres nézőszámmal és 24,1 százalékos közönségaránnyal tarolt. A Hunyadi ezzel a kiemelt kereskedelmi korcsoportban ismételten nyerni tudott, ugyanakkor a teljes lakosság körében már legyőzték a héten.

A TV2 is maradt a bevált műsorstruktúránál: a Farm VIP újabb epizódjait a teljes lakosság körében átlagosan 674 ezren nézték, míg a kereskedelmi szempontból fontos 18–59 éves célcsoportban 298 ezer nézőt és 20,2 százalékos közönségarányt hozott. A főműsoridő második felében a csatorna ezúttal is a Password – A jelszó című szókitalálós vetélkedőt sugározta, amely adásonként 306 ezer nézőt ültetett a képernyők elé.

Az RTL a korábbi hetekben már megszokott módon ezúttal is a Pokoli rokonok című sorozatot sugározta, amely a teljes lakosság körében átlagosan 524 ezer nézőt vonzott, a 18–59 éves korosztályban pedig 252 ezren követték, 16,7 százalékos közönségaránnyal. A program második felében az RTL ismétléseket adott, ezek néhány százezres nézettséget értek el.

