Megválasztották a DK új vezetését

A párttagság a szabályoknak megfelelően, online szavazáson Varju Lászlót választotta meg elnöknek. A ma lezajlott kongresszuson pedig alelnököket és elnökségi tagokat választottak, derül ki a párt közleményéből.

A DK alelnöke lett Bakai-Nagy Zita, Bakk István, Kenéz István és Székely Dániel.

Az elnökség tagjai lettek Glázer Tímea, Kertész Éva, Szarkándiné Jerszi Katalin, Hrabovszki László, Nagy Richárd György, Nagy Szabolcs és Zsíros Alexander Zsombor.

Az áprilisi országgyűlési választásokon a Dobrev Klára vezette DK a szavazatok mindössze 1,1 százalékát szerezte meg. Ezt követően a DK elnöke és teljes elnöksége lemondott, vállalva a felelősséget a választási kudarcért.