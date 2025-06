Megvan a DK új elnöke

Politikáról már nem is beszélnek.

A Demokratikus Koalíció (DK) párttagsága Dobrev Klárát választotta meg a párt új elnökének – jelentette be a párt Pártszavazási Bizottsága hétfőn. A május 28. és június 1. között lezajlott online szavazáson a szavazásra jogosult tagok 65,6 százaléka vett részt, ami a DK történetének eddigi legmagasabb részvételi arányát jelenti.

