Megvan a Duna ideiglenes igazgatója is

A Telex információi szerint ezt nemrég be is jelentették a Kunigunda utcában is a jelenlévőknek. A tévés szakember, aki kreatív producerként és riporterként is ismert, emellett tanácsadóként segíti az átmeneti időszakban a hírszolgáltatáson kívüli munkát a tévécsatornáknál – tudtuk meg több, egymástól független forrástól.

Szeleczkyt a legtöbben Forma-1-es újságíróként ismerhetik, 2013 és 2024 között dolgozott a közmédiánál, amikor többek között az M4 Sportnak tudósított, emellett szórakoztató műsorok, például A Dal kreatív producere volt. A Tribün című podcastben 2024-ben azt mondta, hogy azért távozott végül a közmédiától, mert már nem talált kihívást ebben a pozícióban.

Szeleczky Ádámot leginkább Forma 1-es riporterként lehet ismerni

Fotó: Facebook

A közmédia előtt Szeleczky a TV2-nél is dolgozott, utóbbi helyen a gameshow műsorok főszerkesztője volt. Szeleczky a mostani kinevezése előtt a Paprika Studios gyártócég számára készített műsorokat producerként. A Paprika a magyar RTL és TV2 mellett főként külföldi országokba gyárt műsorokat. Szeleczky nem távolodott el a Forma-1-től sem, ezt jelzi, hogy az F1 című filmben például egy szakkomentátort szinkronizált – írja a lap.