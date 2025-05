Megvan a Fidesz két új alkotmánybíró-jelöltje

Az alkotmánybírók megbízatása 12 évre szól, és csak olyan jelölt választható meg, aki még nem töltötte be a 70. évét. Polt Péter pedig pont 69 éves. Hende Csaba fideszes képviselőből a múlt hónapban derült ki, hogy a jövő évi országgyűlési választáson már nem indul, mivel távozott a Fidesz szombathelyi választókerületének éléről.

Ez azt is jelenti, hogy Polt lemond a Legfőbb Ügyészség éléről, és az utódját a köztársasági elnök javaslatára az Országyűlés fideszes többsége választja meg majd kilenc évre.

„Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökét és Polt Péter legfőbb ügyészt jelöltük az Alkotmánybíróság új tagjainak” – jelentette be a Fidesz-frakció csütörtök délután közösségi oldalán.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!