Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök — a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára — június elején mentette fel a KEHI előző elnökét, Gaál Szabolcs Barnát.

A hivatal az elmúlt évben mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben — és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel – jegyzi meg a kormány közleménye.

Szeverényi Dávidot választották a posztra

Fotó: Magyarország Kormánya

Mint írták, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat — a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig — rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett. Ennek a korszaknak vége. Az új hivatal és új elnöke minden aktát újranyit, és kivizsgál minden elfektetett ügyet. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy bárki a beosztásával visszaélt, annak vállalnia kell a következményeket.

A korábbi elnök felmentése után a Miniszterelnökség most először döntött úgy, hogy nyílt eljárásban választja ki a KEHI vezetőjét. A pályázatra több mint hetvenen jelentkeztek.

Szeverényi Dávid okleveles közgazdász, pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is.