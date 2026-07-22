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Közélet Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) Magyar Péter Ruff Bálint

Megvan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke

mfor.hu

Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnöki pozíciójára a Miniszterelnökség. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök — a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára — június elején mentette fel a KEHI előző elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. 

A hivatal az elmúlt évben mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben — és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel – jegyzi meg a kormány közleménye.

Szeverényi Dávidot választották a posztra
Szeverényi Dávidot választották a posztra
Fotó: Magyarország Kormánya

Mint írták, sem a hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat — a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig — rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett. Ennek a korszaknak vége. Az új hivatal és új elnöke minden aktát újranyit, és kivizsgál minden elfektetett ügyet. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy bárki a beosztásával visszaélt, annak vállalnia kell a következményeket.

A korábbi elnök felmentése után a Miniszterelnökség most először döntött úgy, hogy nyílt eljárásban választja ki a KEHI vezetőjét. A pályázatra több mint hetvenen jelentkeztek. 

Szeverényi Dávid okleveles közgazdász, pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is.

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