Megvan a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje – Magyar Péter nem fogta vissza magát

Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal később a Facebookon reagált: „A Tisza valódi alkotmányjogászt jelöl az Alkotmánybíróságra. A Mi Hazánk-Fidesz-Munkáspárt koalíció pedig Schiffer Andrást. Összenő, ami…”, írta.

A Tisza-frakció jelöltje Sonnevend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára.

Az Alkotmánybíróság új tagját az Országgyűlés hétfői ülésén választhatják meg a képviselők – titkos szavazáson, a képviselők kétharmadának szavazatával – Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt. Megbízatása kilenc évre szól.