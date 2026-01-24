Megvan a Szijjártó Péter által bejelentett szavazás eredménye, nevet vált a Budapest Honvéd

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint több, mint kilencezer szavazat érkezett, a voksolás pedig egyértelmű eredményt hozott:

a szurkolók több, mint 90 százaléka a Kispest–Honvéd FC elnevezést támogatta. A másik opció a jelenlegi név, azaz a Budapest Honvéd FC megtartása volt.

„Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026/27-es szezontól felnőtt csapataink a Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban” – olvasható a klub közleményében.

A 14-szeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes, amely az őszi szezon után éllovas a másodosztályban, 1991 és 2003 között már szerepelt ilyen névvel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a futballklub tavaly novemberben kinevezett elnöke múlt héten jelentette be, hogy online szavazást hirdetnek a klub nevéről.