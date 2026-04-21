Megvan az egyezség a parlamenti bizottságokról

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal.

Hozzátette: a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. A bizottsági helyek elosztásáról szóló egyezséggel kapcsolatban az új kormánytöbbség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti biankó felhatalmazásnak, azaz az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt bizottsági és országgyűlési tisztviselők felett – mondta Gulyás Gergely.

Jelezte: egy bizottsági elnöki tisztség esetén kértek változtatást, a digitalizációs bizottságot ugyanis nem tartják szükségesnek, ezért nem is akarják vezetni. Ezt az új kormányoldal képviselői elfogadták – tette hozzá. A Tisza által házelnöknek jelölt Forsthoffer Ágnesről azt mondta: a Fidesz-KDNP abban érdekelt, hogy megállapodás jöjjön létre valamennyi parlamenti és bizottsági tisztviselőre vonatkozóan, és a parlamenti hagyományokat fenntartva konszenzussal választhassák meg őket. Emlékeztetett: ez eddig is mindig sikerült, 2022-ben csak azért nem, mert a házelnök személyében nem volt egyetértés.

Azt, hogy Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfői sajtótájékoztatóján a május 13-án lejáró háborús veszélyhelyzet május 31-ig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, Gulyás Gergely úgy kommentálta: olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg: az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása. A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott – jelezte a fideszes politikus.

Gulyás Gergelyt a Fidesz választási vereségről és Orbán Viktor pártelnök, leköszönő miniszterelnök választás reggelén tett kijelentéséről is kérdezték, miszerint nagy vereség esetén lemond. A fideszes politikus azt mondta: teljes tisztújítás előtt áll a Fidesz, a héten elnökségi ülés, a jövő héten pedig választmányi ülés is lesz, ami szükséges a kongresszus összehívásához. Úgy vélte: a Fidesznek arra kell törekednie a következő fél évben, hogy a jelenlegi választói bázisát megőrizze, és ehhez a jelenlegi miniszterelnök szerepvállalását elengedhetetlennek tartja.

Jogsértőnek találta a magyar gyermekvédelmi törvényt az EU bírósága

Jogsértőnek találta a magyar gyermekvédelmi törvényt az EU bírósága

Jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt az Európai Unió Bírósága, mert az megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket.

Állítólag megvan a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője

Állítólag megvan a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője

Az Index információi szerint Császár Dániel lehet a Tisza által ígért vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, aki jogászként korábban a Miniszterelnökségen dolgozott, majd az üzleti életben és Magyar Péter környezetében is feltűnt. Arról is értesült a lap, hogy a legnagyobb eséllyel Kövesdy Attila lesz az új Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. 

Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendőrségi nyomozást a Legfőbb Ügyészség

Friss fejlemény az MNB-s nyomozásban, Magyar Péter szerint „eső után köpönyeg”

A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

Nagyot lép előre az új magyar Országgyűlés egy fontos mutatóban Európában

Nagyot lép előre az új magyar Országgyűlés egy fontos mutatóban Európában

A korábbi 14 százalékról 25-re ugrik a nők aránya, de még így is az európai átlag alatt marad. 

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Országgyűlésről

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Országgyűlésről

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.  

Összeállt az új miniszterek névsora

Részben összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora

Tizenhat minisztériumból hét tárca vezetésére már kijelölte az embereket a Tisza Párt – derült ki hétfőn délután a párt sajtótájékoztatóján. Az is kiderült, hogy a többi tárca, amelyeknek egyelőre nincs kijelölt vezetője, mivel fog foglalkozni.

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

A Tisza Párt több bizottsággal dolgozna, mint az előző kormány, külön területekre osztanák például a kulturális, vagy a jóléti feladatokat. A társadalmi részvétel is külön bizottságot kaphat az új országgyűlésben.

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Várhatóan 16 minisztérum lesz összesen. A neveket sajtótájékoztatón jelentik be hétfő délután.

A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót

A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés élére a Tisza Párt.

Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

A térképen is látványos az eredménye. 

