2p
Közélet Kultúra Tarr Zoltán

Megvan az NKA új alelnöke, tovább zajlik a botrány felgöngyölítése

mfor.hu

Erről Tarr Zoltán Facebookon számolt be.

Mattyasovszky-Zsolnay Bencét, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány ügyvezetőjét nevezte ki Tarr Zoltán a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnökének – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán tájékoztatása szerint az NKA-t érintő átvilágítás részeként a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezetése és munkatársai, valamint az új alelnök dolgoznak a korábbi miniszteri keretből kiosztott támogatások ellenőrzésén.

Tarr Zoltán bejegyzésben „szigorú elszámoltatásról” ír a Hankó-botrány átvilágításának részeként. A közlés szerint 806 pályázónak küldtek felszólítást, amelyben arra kérték őket, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról. „Ezek azok a támogatások, amelyek az előző, bukott miniszter saját kereteként használt az ideiglenes, hírhedt kollégium támogatásaiból. Az ebből kiosztott pénzek esetében már számos visszaélést tártunk fel, ezért a szigorú átvilágítás minden egyes támogatás esetében elengedhetetlen” – fogalmazott.

Tarr Zoltán méltatta az új alelnök szakmai hátterét is, jelezve, hogy Mattyasovszky-Zsolnay Bence a kulturális szférából érkezik, és cégvezetői tapasztalattal rendelkezik. Az alelnök korábban Pintér Béla és Társulata produkciós vezetője és a Katona József Színház munkatársa is volt.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb jókora csontvázra bukkant Lázár János szekrényében Vitézy Dávid

Újabb jókora csontvázra bukkant Lázár János szekrényében Vitézy Dávid

Legalább háromszoros áron üzemeltettek volna két autópályaszakaszt. 2057-ig.

Sulyok Tamás utazásai: Japán és Párizs voltak a legdrágábbak, Horvátországba viszont szinte ingyen ment

Sulyok Tamás utazásai: Japán és Párizs voltak a legdrágábbak, Horvátországba viszont szinte ingyen ment

Kiadták a köztársasági elnök utazásainak adatait.

Hiába a sztrájk, ez a cég lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást

Hiába a sztrájk, ez a cég lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást

A cég a budapesti, pécsi, debreceni és szegedi telephely 70 dolgozó vett részt a sztrájkban. 

Túl sok volt a gyanús mintázat, szoftverek ügyében tett feljelentést egy minisztérium – ez volt a kormányszóvivői tájékoztató percről percre

Az eseményt csütörtök délutánra hirdették meg.

Szombattól újabb meglepetéseket tartogat a közmédia

Szombattól újabb meglepetéseket tartogat a közmédia

Jönnek a tematikus hétvégék a filmek szerelmeseinek. 

Új vezetőt neveztek ki a Diákhitel Központ élére

Új vezetőt neveztek ki a Diákhitel Központ élére

Bugár Csabát Badics László váltja a poszton.

Kiderült, mennyi pénzt kerestek az állami megrendeléseken Balásy Gyula cégeinek dolgozói

Kiderült, mennyi pénzt kerestek az állami megrendeléseken Balásy Gyula cégeinek dolgozói

Például, a Voks 2025 kampányhoz készített online visszaszámláló 1 millió 800 ezer forintba került.

Kiderült, kik a legnépszerűbb miniszterek, és mennyien utasítják el Orbán Viktort

Kiderült, kik a legnépszerűbb miniszterek, és mennyien utasítják el Orbán Viktort

Felmérte a politikusok ismertségét és népszerűségét a Medián, Magyar Péter támogatottsága nagyot emelkedett tavaly óta.

Belülről kapott kritikát Szijjártó Péter a lemondása miatt

Frank Füredi, az MCC – június óta felfüggesztett – brüsszeli irodájának vezetője szerint „nem fest jól”, hogy Szijjártó Péter lemondott a parlamenti mandátumáról, és a BYD-hoz megy dolgozni.

Méregdrága vb-döntő: 45 millió forintért árulják a jegyeket az üzérek

Méregdrága vb-döntő: 45 millió forintos jegyeket is árulnak az üzérek

Csiillagászati összegekért kínálják a belépőket a 2026-os labdarúgó-világbajnokság utolsó mérkőzéseire. Miközben a tehetősebb szurkolók és a politikai elit tagjai – köztük a sajtóhírek szerint magánúton utazó Orbán Viktor – a helyszínre érkeznek, a spekulánsok akár több tízmillió forintnak megfelelő dollárt is követelnek a legjobb helyekért. Léteznek azonban biztonságosabb és lényegesen olcsóbb hivatalos alternatívák is a jegyszerzésre.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG