Megvan Ferenc pápa utódja (frissítve)

A fehér füst után az új pápa a szokásos módon a Szent Péter térre néző erkélyen jelenik g a következő órában. Az új pápát most a Sixtus-kápolna melletti kis szobába vezetik, ahol felveszi a fehér pápai ruhát.

Azok után, hogy a bíborosok új pápát választottak, a dolgok most már elég gyorsan fognak haladni.

A Sixtus-kápolna kéményéből most fehér füst száll, ami egyértelművé teszi, hogy a szavazási folyamat lezárult, és a bíborosok kiválasztották Ferenc pápa utódját.

